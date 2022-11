Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 1125 in Großsachsenheim ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte ein 47 Jahre alter Seat-Fahrer gegen 15:40 Uhr die L 1125 von der Breuninger Straße in die Gerhard-Rummler-Straße queren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einer 57 Jahre alten Seat-Lenkerin, die von Sachsenheim in Richtung Sersheim auf der L1125 fuhr. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Die Kreuzung im dortigen Bereich ist ampelgeregelt. Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

