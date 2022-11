Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg

Marbach am Neckar

Kornwestheim: Vermehrte Rollerdiebstähle - erste polizeiliche Erfolge

Ludwigsburg (ots)

In den letzten Monaten kam es in und um Ludwigsburg vermehrt zu Diebstählen von Motorrollern und vereinzelt auch e-Scootern. Knapp 60 Fälle verzeichnete das Polizeipräsidium Ludwigsburg seit Juli 2022 in Ludwigsburg, davon ereigneten sich allein im Oktober rund 30 Taten. Der räumliche Schwerpunkt lag dabei auf dem Stadtgebiet Ludwigsburg, jedoch waren auch Fälle in den Stadtteilen zu verzeichnen, insbesondere in Eglosheim. Hinzu kommen noch an die 20 Sachverhalte in Marbach am Neckar und den umliegenden Gemeinden sowie einzelne Fälle in Kornwestheim. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich und könnte sogar noch höher sein, da möglicherweise nicht alle Diebstähle tatsächlich auch bei der Polizei angezeigt wurden. Die gestohlenen Fahrzeuge wurden teilweise in der Folge wieder aufgefunden. Mutmaßlich wurden sie so lange gefahren, bis der Tank oder die Batterie leer war, und anschließend einfach zurückgelassen. Zum Teil waren die Roller stark beschädigt durch Stürze oder mutwillige Sachbeschädigung, in einigen Fällen fehlten die Kennzeichen oder waren Kennzeichen anderer zuvor entwendeter Roller angebracht. Die schwerpunktmäßig beim Polizeirevier Ludwigsburg laufenden Ermittlungen führten bereits zu ersten Erfolgen. So konnte zwischenzeitlich nachvollzogen werden, dass offenbar eine lockere Gruppierung von Kindern und Jugendlichen in unterschiedlicher personeller Zusammensetzung hinter dem größten Teil der Diebstähle steckt. Insgesamt zwölf Personen aus Ludwigsburg, Marbach am Neckar und Bietigheim-Bissingen konnten bislang als Tatverdächtige identifiziert werden. Alle sind bereits polizeibekannt, männlich und zwischen 13 und 16 Jahren alt. Darüber hinaus konnten auch zwei erwachsene Einzeltäter ermittelt werden, die mit den besagten Jugendlichen mutmaßlich nicht in Verbindung stehen. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass über die bislang bekannten Tatverdächtigen hinaus noch weitere Personen an den Diebstählen beteiligt waren. Für die nach wie vor andauernden Ermittlungen bittet das Polizeipräsidium Ludwigsburg daher darum, alle Diebstähle von Motorrollern oder e-Scootern zur Anzeige zu bringen, auch wenn die jeweiligen Fahrzeuge nur einen geringen Wert haben oder wieder aufgefunden wurden. Zudem nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353 jederzeit sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit den Rollerdiebstählen entgegen. Zur Verhinderung von Diebstählen rät die Polizei, die Roller möglichst an sicheren Orten wie zum Beispiel Garagen oder Kellerräumen abzustellen. Motorroller sollten zudem immer mit dem Lenkradschloss sowie einer zusätzlichen Sicherung gegen Wegnahme geschützt werden.

