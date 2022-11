POL-LB: Herrenberg-Haslach: weitere Schmiererei mit rechtsextremem Hintergrund

Ludwigsburg (ots) - Am 02.11.2022 gegen 16 Uhr befuhr ein 16-jähriger Fahranfänger mit seiner Kawasaki die K1001 von Holzgerlingen in Richtung Ehningen. Kurz nach der Ortschaft Mauren kam er aus bislang ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, streifte dort einen entgegenkommenden VW Golf und kollidierte anschließend frontal mit dem ...

