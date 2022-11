Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Vorfall zwischen zwei Männern - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen eines Vorfalls, der sich bereits am Sonntag gegen 23.00 Uhr im Bereich der Uferstraße in Böblingen ereignet hat. Zeugen beobachteten zwei noch unbekannte Männer, zwischen denen es zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Einer der Männer lag nach derzeitigen Ermittlungen am Boden, während der andere ihn am Aufstehen gehindert habe. Im Zuge des Streits nahmen die Zeugen auch ein Knallgeräusch war. Möglicherweise war einer der noch Unbekannten mit einer Schusswaffe bewaffnet. Während ein Zeuge die Polizei alarmierte, kam eine dritte, ebenfalls unbekannte Person hinzu und warnte die beiden Streitenden, worauf alle drei in Richtung des Oberen Sees bzw. des Stadtgartens flüchteten. Die eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung der drei Unbekannten. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 1100225 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell