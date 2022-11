Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Plakat angezündet

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter zündeten am Dienstag gegen 22:30 Uhr ein Werbeplakat an, welches an einem Laternenmast in der Olgastraße in Holzgerlingen aufgehängt war. Durch das Feuer wurde neben dem Plakat auch der Laternenmast beschädigt. Außerdem griffen die Flammen auf ein angrenzendes Gebüsch über, das ebenfalls zu brennen begann. Durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen sowie die hinzugezogene Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

