Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Motorradfahrer nach Kollision mit PKW schwer verletzt

Mannheim (ots)

Schwer verletzt wurde ein 20-jähriger Motorradfahrer, der am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr die Wachenburgstraße von der B 36 kommend in Richtung Mannheim-Hochstätt befuhr und hier gegen den KIA eines 58-Jährigen prallte, der unachtsam vom Fahrbahnrand anfuhr und auf der Straße wenden wollte, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der Motorradfahrer wurde beim Zusammenstoß auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen und Prellungen. Er musste in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Wachenburgstraße war während der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden gesperrt.

