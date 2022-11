Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Baustellencontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Bereits in der Nacht zum vergangenen Donnerstag (27. Oktober 2022) brachen bislang unbekannte Täter zwei Baucontainer auf Baustellen in der Warthestraße im Ludwigsburger Stadtteil Grünbühl auf. Während die Unbekannten aus dem einen Container nichts entwendeten, stahlen sie aus dem anderen hochwertiges Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten Kräfte der Polizei auf einem Discounter-Parkplatz in der Adalbert-Stifter-Straße in Stuttgart einen VW Kleintransporter feststellen, in welchem sich zahlreiches Werkzeug befand. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde das Fahrzeug beschlagnahmt und durchsucht. Im Inneren konnten die Polizeibeamten unter anderem Werkzeug feststellen, das mutmaßlich aus dem Diebstahl in der Nacht zum Donnerstag stammt. Die Ermittlungen bezüglich der Eigentümer der Gegenstände dauern derzeit noch an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141 29920-0, Verbindung zu setzen.

