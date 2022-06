Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt

Stuttgart-Botnang (ots)

Eine 24-jährige Frau wurde am Samstag (18.06.2022) in den späten Abendstunden in Botnang von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Frau befand sich gegen 22.55 Uhr auf dem Fußgängersteg über die Regerstraße, von der Stadtbahnhaltestelle kommend, als ihr der Mann plötzlich und unvermittelt kräftig an das Gesäß griff und zudrückte. Da die Frau telefonierte und hierzu Ohrhörer verwendete, hatte sie den von hinten kommenden Täter akustisch nicht wahrgenommen. Der Unbekannte, der nach Ansprache durch die Geschädigte davonrannte, kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 20 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kurze dunkle Haare, dunkler 3-Tage-Bart, dunkle Augen, normale Statur, trug dunkelblaues T-Shirt und knielange Shorts. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

