Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.06.2022) am Schwanenplatz vor einer 26 Jahre alten Frau masturbiert. Die Frau nahm den Mann gegen 00.50 Uhr in der Nähe der Stadtbahnhaltestelle Mineralbäder an einem Busch wahr und bemerkte, wie dieser sexuelle Handlungen an sich vornahm und sie dabei beobachtete. Der Täter wurde von der geschädigten Frau als zirka 30 - 45 Jahre alt, dunkler Teint mit normaler Figur beschrieben. Er war mit einer grauen Basecap, einem T-Shirt, einer knielangen Cargo-Hose und hellen Sneakers bekleidet. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell