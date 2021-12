Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ermittlungen klären Einbruchserie

Sundern/Arnsberg/Meschede/Brilon/Menden/Ense (ots)

Seit Mitte November kam es zu mehreren Wohnungseinbrüchen im Hochsauerlandkreis, Soest und dem Märkischen Kreis. Intensive Ermittlungen führten zu einem mutmaßlichen Einbrecher-Trio aus dem Kosovo. Unter Federführung des Einbruchskommissariats in Meschede konnten gemeinsam mit den Ermittlern aus dem Märkischen Kreis und aus Soest Hinweise auf die Männer erlangt werden. Am gestrigen Abend erfolgte gegen 18.15 Uhr in Menden-Bösperde der Zugriff. Fahnder von der Polizei HSK, Soest und MK schlugen zu und konnten die Tatverdächtigen in ihrem Auto festnehmen. Hier konnten die Polizisten auch Beute und Einbruchswerkzeug sicherstellen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kommt das Trio für etwa 20 Taten in Frage. Diese betreffen jeweils einen Einbruch in Brilon und Meschede. Sechs Einbrüche in Sundern und fünf Einbrüche in Arnsberg. In Menden stehen sie im Verdacht für acht Einbrüche verantwortlich zu sein. In Ense kommen sie ebenfalls für zwei Einbrüche in Frage. Teilweise führen die Spuren der Männer aus dem Kosovo auch in andere Bundesländer. Bei weiteren Einbrüchen dauern die Ermittlungen noch an. Die Männer werden im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.

