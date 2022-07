Polizei Paderborn

POL-PB: PKW fährt gegen Fahrradunterstand

33098 Paderborn (ots)

Samstag, 16.07.2022, 18:20 Uhr,

33098 Paderborn, Am Westerntor,

Am frühen Samstagabend befuhr die 82-jährige Fahrerin eines Toyota den Le-Mans-Wall aus Richtung Kasseler Tor kommend in Richtung Bahnhofstraße. Im Bereich des Westerntors kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch ein Gebüsch und stieß gegen den dortigen Fahrradunterstand. Die 82-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Am PKW sowie am Fahrradunterstand entstand Sachschaden.

