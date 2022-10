Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer im Kleingartengelände Kiel Elmschenhagen

Kiel (ots)

In der Nacht zum 09.10.2022,kurz nach Mitternacht, erreichten mehrere Notrufe die Leitstelle Mitte in Kiel. Die Anrufer meldeten Flammen und eine starke Rauchentwicklung aus dem Kleingartengelände Preetzer Straße in Richtung des Tröndelsee. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr fanden dort eine Gartenbude vor, in etwa 8 x 10m groß, die in voller Ausdehnung brannte. Die ca. 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Elmschenhagen konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern, die massive Gartenbude wurde durch den Brand jedoch komplett zerstört. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Der Einsatz konnte nach gut drei Stunden beendet werden.

