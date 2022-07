POL-IZ: 220725.3 Itzehoe: Brand eines Hauses in der Neuen Straße

Itzehoe (ots) - Am Mittwoch um 20:35 Uhr endete die Spritztour von drei Jugendlichen aus Ottenbüttel in einer Verkehrskontrolle in der Hafenstraße. Ein 16jähriger nutze die Urlaubsabwesenheit der Eltern, damit sein 17jähriger Freund das Fahrzeug in Begleitung einer weiteren 16jährigen Jugendlichen bewegen konnte. Die Fahrt startete in Ottenbüttel und führte die ...

mehr