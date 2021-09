Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter bei Schlägerei auf Kennedyplatz

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagnachmittag, 3. September 2021, ist es in Schalke zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Gelsenkirchener verletzt wurde. Mehrere Zeugen hatten beobachtet, wie ein 36-Jähriger von mehreren Personen geschlagen und getreten wurde und hatten daraufhin die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der Beamten waren die Täter geflohen. Der 36-Jährige wurde von Rettungskräften zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Noch am selben Abend erschien einer der mutmaßlich Beteiligten, ein 19 Jahre alter Gelsenkirchener, auf der Polizeiwache und erstattete ebenfalls Strafanzeige gegen den 36-Jährigen wegen Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

