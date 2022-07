Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220722.6 Itzehoe: Jugendliche machen Spritztour ohne Führerschein

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch um 20:35 Uhr endete die Spritztour von drei Jugendlichen aus Ottenbüttel in einer Verkehrskontrolle in der Hafenstraße. Ein 16jähriger nutze die Urlaubsabwesenheit der Eltern, damit sein 17jähriger Freund das Fahrzeug in Begleitung einer weiteren 16jährigen Jugendlichen bewegen konnte. Die Fahrt startete in Ottenbüttel und führte die drei Jugendlichen in die Itzehoer Innenstadt, wo ein Fastfoodrestaurant Ziel des Ausfluges werden sollte. Anstatt eines Burger-Menüs erwartet den 17jährigen Fahrer nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und den 16jährigen Beifahrer wegen Anstiftung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

