POL-IZ: 220722.5 Itzehoe: Zu schnell in den Kreisverkehr-Autofahrer kollidiert mit Verkehrszeichen

Heide (ots) - Am Donnerstag um 14:30 Uhr entdeckten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Weddingstedter Straße, dass bei ihnen eingebrochen wurde. Unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen 13:15h und 14:30h in das Gebäude und öffneten während der Abwesenheit der Hausbewohner die Haustür auf unbekannte Weise. Dort entwendeten sie Armbanduhren, Schmuck, ein Chrome-Book und Bargeld im niedrigen ...

