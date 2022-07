Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220722.3 Itzehoe: Einbrecher entwenden Spielkonsolen und Zubehör

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 15 Uhr und 18 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Königsberger Allee. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zur Wohnung im Erdgeschoss und entwendeten dort gezielt aus dem Wohn- und Schlafzimmer drei Spielekonsolen, eine externe Festplatte mitsamt Tastatur, Mikrofon, Maus und Headset sowie Computerspiele. Der Gesamtschaden dürfte bei circa 2500 Euro einzuordnen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es ist zu vermuten, dass die gestohlenen Gegenstände in ein Fahrzeug geladen und transportiert wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

