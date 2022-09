FW-Kiel: Küchenbrand im 13. Obergeschoss

Kiel (ots) - Um 15:47 Uhr wurde die Leitstelle Mitte in Kiel durch mehrere Anrufer über eine starke Rauchentwicklung und einen lauten Knall am Neubau des GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung informiert. Die ersteintreffenden Kräfte bestätigten die massive Rauchentwicklung und meldeten ein Feuer im Dachbereich vom Neubau des Institutes. Über tragbare Leitern der Feuerwehr wurde bereits in der Erstphase die ...

mehr