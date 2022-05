POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Polizeipräsidium Osthessen

Polizeistation Bad Hersfeld

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Polizeistation Bad Hersfeld

Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

Haunetal. Ein 28-jähriger Hünfelder befuhr am späten Samstagnachmittag mit seinem Pkw die Landesstraße 3471 von der Bundestraße 27 kommend in Richtung Wehrda. Vermutlich aufgrund eines Mangels an einem der Pkw-Reifen kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Hyundai Kleinwagen gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in das Klinikum nach Bad Hersfeld verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und im Besitz von Marihuana

Bad Hersfeld. Am Samstag, gegen 17.15 Uhr, wurde ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld in der Frankfurter Straße durch eine Motorradstreife der Polizeistation Bad Hersfeld einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Pkw-Fahrer machte kein großes Geheimnis daraus, dass er eine Neigung zu Drogen hat. Er hatte einen größeren Plastikbeutel mit Marihuana offen im Fußraum liegen. Des Weiteren ergab ein durchgeführter Drogenvortest, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss von Kokain stand. Zu allem Überfluss händigte der Pkw-Fahrer einen ausländischen Führerschein aus, der dem ersten Anschein nach, Fälschungsmerkmale aufwies. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Drogen und der Führerschein wurden sichergestellt. Anschließend wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Alkoholisierte Fahrzeugführerin überfährt Verkehrsinsel

Philippsthal (Werra). Am frühen Sonntagmorgen befuhr eine 38-jährige aus Heringen die Werrastraße in Harnrode. Vermutlich aufgrund Alkoholeinwirkung übersah die Fahrzeugführerin eine Verkehrsinsel und verursachte Sachschaden. Die Unfallverursacherin montierte die Kennzeichenschilder ab und ließ ihren Pkw in der Ortslage zurück. Anschließend wurde sie von einem Bekannten an ihre Wohnanschrift gefahren. Einer Streife der Polizeistation Bad Hersfeld gelang es jedoch, den Pkw in der Ortslage ausfindig zu machen. Im weiteren Verlauf wurde die Pkw-Fahrerin an ihrer Wohnanschrift aufgesucht und eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die 38-jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und einer Trunkenheitsfahrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

