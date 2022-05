Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall Nüsttal

Nüsstal (ots)

Am Sonntag, den 15.05.2022 kam es auf der L 3258 zwischen Haselstein und Mittelaschenbach zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 37-jähriger Mann aus der Gemeinde Nüsttal befuhr mit seinem BMW X2 samt Anhänger die Landesstraße von Mittelaschenbach in Richtung Haselstein. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam das Gespann aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW stieß dort gegen einen Baum und kam auf dem Dach zum Liegen. Für den Fahrer des BMW kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hat die Polizei einen Gutachter hinzugezogen, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

