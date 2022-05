POL-OH: 13-Jähriger nach Sturz aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses verstorben

Fulda (ots) - Schenklengsfeld - Am Samstag (14.05.2022) befuhren gegen 14:55 Uhr zwei Fahrradfahrer mit ihren Fahrrädern die K 14 aus Schenklengsfeld kommend in Richtung Wehrshausen. Als die 41- und 47-jährigen Fahrradfahrer aus Alsfeld nach links in einen Radweg einbiegen wollten, berührte der 41-jährige mit seinem Vorderrad das Hinterrad des 47-jährigen ...

mehr