Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorboot in Plau gestohlen

Plau am See (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (27.07) auf Donnerstagnachmittag (28.07) entwendeten unbekannte Täter ein Motorboot vom Plauer See. Nach bisherigen Erkenntnissen lag das Boot der Marke "Terhi" gesichert an einem Steg in der Seestraße. Das Boot ist weiß und besitzt einen Außenbordmotor der Marke "Mercury". Hinweise zu dem Vorfall können bei der Polizei in Plau unter der Tel. 0387 35 8370 gemeldet werden.

