POL-K: 221205-2-K Polizeistreife stellt mutmaßlichen Autoknacker

Köln (ots)

Streifenpolizisten haben in der Nacht zu Samstag (3. Dezember) einen mutmaßlichen Autoknacker (28) in Köln-Eil noch in Tatortnähe gestellt und festgenommen. Der 28-Jährige soll gegen 2 Uhr in der Frankfurter Straße den VW Golf in der Einfahrt eines Anwohners (37) aufgebrochen haben.

Die am Haus installierte Videoüberwachung mit Blick auf die private Grundstückseinfahrt hatte dann per Push-Nachricht ein Livebild des mutmaßlichen Täters auf das Mobiltelefon des 37-Jährigen gesendet. Als für den Golf-Besitzer auf dem Video zu erkennen war, dass sich der Mann an seinem Auto zu schaffen machte, sprach er ihn kurzerhand an. Der 28-Jährige soll ihn daraufhin mit einem Messer bedroht haben und weggelaufen sein.

Mit Hilfe der Videobilder erkannten die alarmierten Polizisten den Mann allerdings kurz darauf an der Kreuzung Hirschgraben/Frankfurter Straße wieder, verhinderten seine Flucht und stellten nach der Durchsuchung seiner Sachen zwei Messer sicher. Ein Richter schickte den aus Polen stammenden Mann in Haft. (ph/al)

