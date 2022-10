Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Geldabholer nach sogenannten "Schockanruf" festgenommen

Börger (ots)

Am 14. Oktober, gegen 13.30 Uhr, sollte ein 67-jähriger Mann aus der Gemeinde Börger (Hümmling) Opfer eines sogenannten "Schockanrufers" werden. Unter dem Vorwand, dass die Enkeltochter einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht hätte, wurde, um einer Festnahme zu entgehen, eine Kaution von mehreren tausend Euro, sowie zwei Goldbarren vereinbart. Die Übergabe sollte dann an der Anschrift des Angerufenen in der Gemeinde Börger stattfinden.

Der 67-Jährige realisierte, dass er Opfer einer Betrugsmasche werden sollte und setzte mehrere Personen aus seinem Bekannten- und Verwandtenkreis über die bevorstehende Geldübergabe in Kenntnis.

Gegen 14.00 Uhr erschien dann tatsächlich ein junger Mann vor der Wohnanschrift des 67-Jährigen. Nachdem der junge Mann bemerkt hatte, dass man ihn bereits erwartete, wollte er sich fußläufig flüchten, was jedoch durch die anwesenden Personen verhindert werden konnte.

Bei den Polizeidienststellen in Sögel, Werlte und Dörpen kam es an diesem Tag zu mindestens vier gleichgelagerte Versuchshandlungen, die zur Anzeige gebracht wurden. Ob diese Taten ebenfalls mit dem sechzehnjährigen Beschuldigten in Verbindung gebracht werden können, wird derzeit noch ermittelt.

Nach einer abschließenden Identitätsfeststellung sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 16-Jährige, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Osnabrück, in die Obhut des Jugendamtes gegeben.

Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dürfte der junge Mann in Begleitung von mindestens einer weiteren Person, die abgesetzt gewartet haben dürfte, gewesen sein. Soweit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an diesem Tag in der Gemeinde Börger festgestellt wurden, wird um Mitteilung bei der Polizeidienststelle in Papenburg unter der Rufnummer 04961/926-0 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell