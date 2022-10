Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Sachützenstraße gesucht

Meppen (ots)

Am Sonntag zwischen 18.15 Uhr und 19.15 Uhr kam es in Meppen in der Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein grauer VW Golf an der Beifahrertür zerkratzt, welcher zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz "Alte Post" an der Schützenstraße parkte. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

