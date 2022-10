Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Straftaten an privater Gedenkstätte

Nordhorn (ots)

In Nordhorn kam es im Zeitraum zwischen dem 13. Oktober 10:00 Uhr und dem 18. Oktober 16:00 Uhr an der "Seeuferstraße" zu Straftaten an einer privaten Gedenkstätte für ein Verkehrsunfallopfer. Bislang unbekannte Täter beschädigten zunächst ein Windlicht. Anschließend wurden eine Blumenvase und diverse Gegenstände, die an das Unfallopfer erinnerten, entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell