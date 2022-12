Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Kindern

Wittlich (ots)

Am 03.12.2022 gegen 12:30 Uhr befuhr ein Vater mit seinem Auto, in welchem sich weiterhin seine zwei Kinder im Alter von 18 und 12 Jahren befanden, die Alftalstraße in Neuerburg. Aus ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug anfangs einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Bei dem Aufprall wurden die Kinder jeweils verletzt. Alle drei Fahrzeuginsassen erlitten einen Schock und wurden ins Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz war die Feuerwehr der Stadt Wittlich, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber sowie die Polizei Wittlich.

