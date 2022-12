Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährdung des Straßenverkehrs, Polizei sucht Zeugen

Briedel/Zell (Mosel) (ots)

Am 03.12.2022 kam es gegen 12:25 Uhr auf der B53 zwischen den Ortschaften Briedel und Zell (Mosel) zu einem gefährlichen Verkehrsvorgang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte ein grauer Mercedes eine Fahrzeugkolonne trotz Gegenverkehr. Die in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Fahrzeuge, sowie der Gegenverkehr mussten abbremsen und teils ausweichen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die Polizei Zell sucht Zeugen, insbesondere aus dem vordersten Fahrzeug, der in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeuge, sowie die Insassen der entgegenkommenden Fahrzeuge. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsvorgang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Zell (Mosel) in Verbindung zu setzen.

