POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hillesheim (ots) - Im Zeitraum 02.12.2022, 06:30 Uhr bis 07:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem in der Wand eingelassenen Briefkasten eines Einfamilienhauses in der Burgstraße in Hillesheim und goss eine leicht ätzende Flüssigkeit in eben diesen. Hierdurch wurden die innen befindlichen Postsendungen beschädigt, ebenso wie der Briefkasten selbst. Die genaue chemische Zusammensetzung der Flüssigkeit steht noch nicht fest, von einer Gesund- oder ...

