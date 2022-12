POL-PDWIL: Diebstahl von 10 Tannenbäumen

Bernkastel-Kues (ots) - Am 02.12.2022, gg. 22:50 Uhr, kam es in Bernkastel-Kues, Arndtstraße, in Fahrtrichtung Gartenstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw beschädigt wurde. Der Unfallverursacher befuhr die Arndtstraße vom dortigen Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung Gartenstraße und beschädigte beim Vorbeifahren einen rechtsseitig geparkten Pkw. Angaben zu einem Unfallverursacher können nicht ...

mehr