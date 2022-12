Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung in Supermarkt - Person wird in Gewahrsam genommen.

Bitburg (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 15:00 Uhr darüber informiert, dass eine Person in einem Supermarkt in der Kölner Straße Gegenstände beschädigen würde. Vor Ort wurde durch eine sofort entsandte Streifenwagenbesatzung ein 39-Jähriger Mann angetroffen, welcher zuvor zwei Schließfächer beschädigt und eine Rigipswand mehrfach mit der Faust durchschlagen hatte. Der unter dem Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmitteln stehende Mann zeigte sich uneinsichtig und aggressiv, weshalb er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

