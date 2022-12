Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: großangelegte Vermisstensuche endet glücklich

Hillesheim (ots)

Am 02.12.2022 gegen 01:45 Uhr hatte sich eine 71-jährige an Demenz erkrankte Dame aus einem Altenheim in Hillesheim entfernt.

Durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun wurden umgehend erste Suchmaßnahmen im Anwesen und im näheren Umfeld durchgeführt.

Zudem wurden die Kräfte der Feuerwehr alarmiert, welche zudem Rettungshundestaffeln und Drohneneinheiten anforderten.

Gegen 08:30 Uhr dann die glückliche Nachricht: Die vermisste Dame wurde, zwar leicht unterkühlt, aber dennoch sonst wohlauf im Stadtgebiet gefunden.

Sie wurde an den Rettungsdienst überstellt.

Die Rettungskräfte der Feuerwehr und des DRK, die Rettungshundestaffel und Drohneneinheit der Feuerwehr waren mit insgesamt etwa 70 Kräften im Einsatz. Die Polizeiinspektion Daun und die Polizeiwache Gerolstein waren zudem mit 13 Kräften im Einsatz.

Abermals zeigte sich aufgrund der guten, oft trainierten und bewährten Zusammenarbeit der einzelnen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, der Erfolg: Die vermisste Dame konnte grundsätzlich wohlbehalten angetroffen werden.

