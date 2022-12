POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Optikgeschäft

Prüm (ots) - Am Donnerstag, den 01.12.2022, kam es im Zeitraum von 18:30 Uhr - 19:10 Uhr zu gleich zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Siedlungsstraße in Arzfeld. Bisher unbekannte Täter gelangen jeweils durch das Aufhebeln von Fenstern in die Gebäude. Im Zusammenhang mit diesen beiden Taten konnte durch einen Anwohner ein PKW Renault Clio beobachtet werden. In diesen stiegen drei Personen in unmittelbarer Tatortnähe ein und fuhren unmittelbar fort. Die ...

