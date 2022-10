Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Brand in Küche

Hoher Schaden entstand am Dienstag bei einem Feuer in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 5.45 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand im Christianweg aus. Im ersten Obergeschoss des Gebäudes brannte es in einer Küche. Eine Zeugin brachte die 83-jährige Bewohnerin aus ihrer Wohnung. Die 83-Jährige kam mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Was zu dem Brand führte ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Gebäudeschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

