Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Bernkastel-Kues (ots)

Am 02.12.2022, gg. 22:50 Uhr, kam es in Bernkastel-Kues, Arndtstraße, in Fahrtrichtung Gartenstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher befuhr die Arndtstraße vom dortigen Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung Gartenstraße und beschädigte beim Vorbeifahren einen rechtsseitig geparkten Pkw. Angaben zu einem Unfallverursacher können nicht gemacht werden. Beschädigungen beim Unfallverursacher müssten auf der rechten Fahrzeugseite sein.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de, entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell