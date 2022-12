Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Höhe des Gasthofes Breit

Wittlich (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 141 bei Wittlich

Am Samstag, 03. Dezember 2022, kam es gegen 11:35 Uhr auf Höhe des Gasthofes Breit zu einem Unfall mit Verletzten. Ein Fahrzeugführer, der in Richtung Wittlich unterwegs war, beabsichtigte auf das Gelände des Gasthofes abzubiegen, um sein Fahrzeug an einer der dortigen Ladesäulen aufzuladen. Allerdings musste er aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Dies erkannte die hinter ihm fahrende Fahrzeugführerin zu spät und prallte auf das vor ihr stehende Fahrzeug. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich zur Kontrolle in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und so konnte der Verkehr während der rund 45 Minuten dauernden Aufräum- und Abschlepparbeiten nur noch über eine Fahrspur geleitet werden. Deshalb staute sich der Verkehr in beiden Richtungen.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, 15 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wittlich und eine Streife der Polizeiinspektion Wittlich.

