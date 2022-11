POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht - schwarzen VW T4 gestreift

Aldingen (ots) - Zu einem Auffahrunfall mit einem Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist es am Samstag gegen 17.15 Uhr auf der Spaichinger Straße gekommen. Ein 63-Jähriger stand mit einem Dacia Lodgy an der Einmündung zur Bundesstraße 14 verkehrsbedingt. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß nicht. An dem Dacia entstand Sachschaden in Höhe von ...

mehr