Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer beschädigte im Zeitraum vom 26.02.2023, 20:15 Uhr bis zum 27.02.2023, 10:55 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. einen geparkten VW Touran und entfernte sich hiernach von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Durch den Vorfall entstand ein Sachschaden im Frontbereich des Touran in Höhe von 250 Euro. Hinweise zu dem unfallverursachenden PKW nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell