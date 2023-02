Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Lahr (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein 48-Jähriger in der Schwarzwaldstraße auf Höhe einer Autovermietung von einem Hund angegangen. Gegen 14 Uhr traf der Mann auf einen freilaufenden Pitbull, der ihm unvermittelt in den Rücken gesprungen sein soll. Anschließend schnappte der Vierbeiner nach dem Mann, der zurückwich und einige Meter rückwärts lief. In Folge dessen stürzte er rücklings auf den Boden und verletzte sich. Zur medizinischen Versorgung begab er sich eigenständig in ein örtliches Klinikum. Den Hundehalter erwartet eine Anzeige.

