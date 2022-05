Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Technischer Defekt an Aufzug - bei Touristen und Einheimischen beliebter Aufzug auf den Schlossberg in Freiburg bleibt mit drei Personen stecken - Feuerwehr kann Personen unverletzt befreien

Freiburg (ots)

Stadt Freiburg im Breisgau

Freiburg im Breisgau, Innenstadt, Schlossberg, Greiffenegg-Schlössle

Am frühen Sonntagabend, den 01.05.2022, gegen 20:30 Uhr meldete die Überwachung der Aufzuganlage beim sogenannten Greiffenegg-Schlössle am Schlossberg in Freiburg, dass Fahrgäste stecken geblieben seien.

Die Feuerwehr der Stadt Freiburg rückte aus um die drei jungen Männer (21 und 22 Jahre alt) zu befreien. Dies gestaltete sich aber aufgrund des technischen Defektes schwieriger als zunächst gedacht, so dass auch noch die Polizei hinzubeordert wurde. Am Maschinenraum musste sogar kurzfristig noch ein Trennschleifer eingesetzt werden, bis die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Fahrkorb endlich wieder bewegen konnten. Die Ursache der technischen Störung ist bislang nicht bekannt.

Der Maiausflug der drei jungen Männer wurde so unfreiwillig um fast 1,5 Stunden verlängert. Dennoch gut gelaunt, aber erleichtert konnten die Fahrgäste gegen 22 Uhr befreit werden und ihren Weg fortsetzen.

Der Aufzug, der bei Einheimischen und Touristen sehr beliebt ist um sich einen Teil des Aufstieges zum Schlossberg und den dortigen gastronomischen Betrieben bequemer zu machen, wird bis zu einer Untersuchung der technischen Anlagen vorübergehend stillgelegt.

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell