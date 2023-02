Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt-Niederbühl - Kellerbrand in Mehrfamilienwohnhaus

Rastatt-Niederbühl (ots)

Am späten Dienstagnachmittag, gegen 17:40 Uhr, brach in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Straße Am Krebsbach aus bislang unbekanntem Grund ein Feuer in den Kellerräumen aus. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt. Die Feuerwehr ist zurzeit noch mit der Lüftung des Gebäudes beschäftigt. Die Bewohner können, nach derzeitigem Sachstand, das Gebäude diese Nacht nicht mehr betreten. Um die Unterbringung der Bewohner kümmert sich die Ortsverwaltung Niederbühl im Zusammenwirken mit dem Deutschen Roten Kreuz. Kurzzeitig musste auch ein benachbartes Gebäude geräumt werden da die Rauchschwaden in dieses Gebäude zogen. Nach Lüftung dieses Gebäudes durch die Feuerwehr konnten diese Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt.

/DMH

