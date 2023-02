Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Frontalkollision

Bietigheim (ots)

Aufgrund einer Frontalkollission zwischen dem Fahrer eines Kleintransporters und dem Lenker eines Sattelschleppers am heutigen Dienstagmittag auf der B36 ist die Bundesstraße in Richtung Rastatt derzeit gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten die beiden Fahrzeugführer aus noch nicht abschließend geklärten Gründen gegen 15 Uhr. Der Führer des Transporters wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er wird derzeit durch Helfer des Rettungsdienstes medizinisch versorgt. In diesem Zusammenhang ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Sattelschlepper wurde durch die Wucht des Aufpralls abgewiesen und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Er muss durch eine Spezialfirma geborgen werden. Die Maßnahmen der Einsatzkräfte an der Unfallstelle sind in vollem Gange. Mit weiterhin andauernden Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße ist zu rechnen.

