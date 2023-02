Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten am späten Montagabend kam es an der Kreuzung Kehler Straße/Leopoldring in Rastatt. Beim Befahren der Kehler Straße soll ein 20-jähriger Golffahrer zunächst im Kreuzungsbereich nach rechts ausgeschert sein, bevor er unmittelbar danach wieder nach links abbog. Der ihm nachfolgende 67-jährige Toyotafahrer registrierte das Manöver zu spät, sodass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die Beifahrerin des Toyota zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde von den Rettungskräften zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

/le

