POL-OG: Kehl - Hunderte verschreibungspflichte Tabletten beschlagnahmt

Kehl (ots)

Nach der Kontrolle eines Mietwagens am Sonntagabend durch eine Streife der Bundespolizei haben nun die Kripobeamten der zuständigen Fachinspektion die weiteren Ermittlungen wegen illegaler Einfuhr von Betäubungsmitteln sowie des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln übernommen. Gegen 20:30 Uhr gerieten zunächst die 45 Jahre alte Fahrerin eines VW sowie deren ein Jahr älterer Mitfahrer in der Straßburger Straße in den Fokus der Bundespolizisten. Neben einer Drogenbeeinflussung der 45-Jährigen sorgte insbesondere das Auffinden von mehreren hundert Subutex- und Diazepamtabletten im Wagen des Duos für Aufmerksamkeit. Der als nicht geringe Menge eingestufte Fund hatte zur Folge, dass bei einer in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Offenburg erfolgten Wohnungsdurchsuchung im Raum Stuttgart weitere verschreibungspflichtige Medikamenten aufgespürt werden konnten. Die Ermittlungen dauern an. Der 45-Jährigen steht überdies eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung ins Haus.

/wo

