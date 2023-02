Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Schwerer Raub, Hinweise erbeten

Haslach (ots)

Ein 18-Jähriger soll am Sonntagfrüh gegen 3 Uhr von vier Personen auf einem Parkplatz gegenüber einer Diskothek in der Steinacher Straße angesprochen und attackiert worden sein. Die noch Unbekannten etwa 35 bis 50 Jahre alten, russisch sprechenden Männer sollen den Heranwachsenden aufgefordert haben, sein Geld herauszugeben. Nachdem er dies verneinte, soll einer der Unbekannten unter drohendem Vorhalt eines Messers den Geldbeutel aus einer Umhängetasche an sich genommen haben. Bevor sich die Gruppe in einem silbernen Auto davon machte, wurde der alkoholisierte junge Mann geschlagen und getreten. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnte er glücklicherweise wieder entlassen werden. Die Geldbörse wurde auf dem Parkplatz aufgefunden, ein geringer Geldbetrag daraus entwendet. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die Hinweise zu dem silbernen Fahrzeug oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell