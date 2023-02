Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verunfallt

Lahr (ots)

Mutmaßlich aufgrund einer Blendung kam es am Sonntagabend kurz vor 19:30 Uhr in der Gereutertalstraße zu einem Unfall. Ein 37-Jähriger war mit seinem Golf in nordöstlicher Richtung unterwegs und kam nach eigenen Angaben infolge einer Lichtblendung nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss kippte der Golf in den dortigen Bach. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 8.000 Euro. Neben einem Abschleppdienst war die Feuerwehr Lahr zur Bergung des Unfallfahrzeuges im Einsatz. Verletzt wurde niemand. /ag

