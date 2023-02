Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Ermittlungen nach mehreren Einbrüchen

Muggensturm (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen wurde in mehrere Firmengebäude und -gelände in Muggensturm eingebrochen und diverse Gegenstände entwendet. Insgesamt wegen sieben Fällen ermitteln die Beamten des Polizeipostens Kuppenheim nun. Ziel der Langfinger waren verschiedene Unternehmen in der Draisstraße und der Hauptstraße. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens lässt sich noch nicht beziffern. Der durch das gewaltsame Eindringen verursachte Sachschaden geht darüber hinaus in die Tausende. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 47002 an die Polizei. /ma

