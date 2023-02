Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Räuberischer Diebstahl

Rastatt (ots)

Am Samstag kam es kurz vor 19 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße, durch einen circa 30 bis 35 Jahre alten Mann mit rötlichen kurzen Haaren, zu einem Diebstahl von zwei hochwertigen Parfums im Wert von mehreren hundert Euro. Durch zwei Angestellte wurde der Mann angesprochen und dann zur weiteren Abklärung einen Nebenraum geleitet. Dort zog er unvermittelt ein Messer, bedrohte die zwei Mitarbeiterinnen und in der Folge gelang ihm die Flucht in Richtung Bahnhof. Hinweise erbeten die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt unter der Rufnummer, 0781 21-2820. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell