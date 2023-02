Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Vorsicht Trickdiebstahl

Diebe geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke oder Telefongesellschaft aus

Kreis Kleve (ots)

Am Donnerstagmittag (02. Februar 2023) 13:15 Uhr und 14:30 Uhr kam es an der Frankenstraße sowie der Gruftstraße in Kleve zu zwei Fällen von Trickdiebstahl. Ein Mann klingelte an der Haustür der Senioren und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Er müsse die Wasserleitung im Keller überprüfen, da es an einer Baustelle in der Nähe einen Rohrbruch gegeben habe.

Dieses Anliegen schien den Bewohnern plausibel, woraufhin sie den Mann in ihr Haus ließen. Kurze Zeit später verschwand der Mitarbeiter, mit dem Hinweis, dass alles in Ordnung sei, wieder. Danach stellten die Geschädigten den Diebstahl von Schmuck und Bargeld aus dem Wohnbereich fest.

Vermutlich betrat ein zweiter, unbekannter Täter die Wohnung, währenddessen die Bewohner abgelenkt wurden und durchsuchte diese nach Wertgegenständen.

Auch in Geldern meldete eine aufmerksame Bürgerin verdächtige Personen, die sich in diesem Fall als Mitarbeiter einer Telefongesellschaft ausgaben. Diese zeigten sogar einen Ausweis vor, der allerdings, ebenso wie die Jacken mit Firmenaufschrift, gefälscht war.

Wer bereits Opfer geworden ist, sollte Strafanzeige bei der Polizei erstatten.

Ein Appell der Polizei richtet sich auch an jüngerer Angehörige, Freunde und Nachbarn: Klären Sie Ihre Eltern/Großeltern/Verwandten über die Maschen der Diebe und Betrüger auf.

Die Polizei rät:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke oder der Telefongesellschaften. - Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen. - Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten - beispielsweise durch einen Wechseltrick oder Falschgeld - betrogen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell