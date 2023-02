Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Kunstobjekte und Rohstoffe bei Einbruch entwendet

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (31. Januar 2023), 17:30 Uhr und Mittwoch (01. Februar 2023), 05:35 Uhr, kam es in Weeze an der Katharinenstraße zu einem Einbruch in eine Kunstgießerei. Um auf das vollständig umzäunte Gelände zu gelangen, beschädigten der oder die Täter einen Zaun und gelangten so auf das Grundstück der Gießerei. Dort hebelten Sie eine Türe auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Gießerei. Diese durchsuchten Sie und entwendeten eine große Menge an Rohmaterialien, Modelle von Kunstobjekten und fertigen Replikationen. Nach ersten Erkenntnissen trugen die Täter die entwendeten Gegenstände in Gitterboxen sowie kleineren Kunstoffboxen aus der Gießerei heraus und entfernten sich dann von selbiger. Der geschätzte Materialwert liegt im unteren sechsstelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

